Ginnastica Petrarca da applausi | oro argento e bronzo agli interregionali di Artistica Maschile

La Ginnastica Petrarca ha ottenuto tre medaglie agli interregionali di Ginnastica Artistica Maschile a Fermo. La squadra ha conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo, confermando la propria presenza tra le migliori del settore. La competizione si è svolta nella città di Fermo, attirando numerosi partecipanti e pubblico. I risultati rafforzano la posizione della squadra nelle classifiche regionali e nazionali di categoria.

AREZZO – La Ginnastica Petrarca continua a brillare nella Ginnastica Artistica Maschile e conquista risultati di prestigio agli interregionali disputati a Fermo. La società aretina ha chiuso la Zona Tecnica dei Campionati Individuali Allievi con un bilancio di assoluto valore: un oro, un argento, un bronzo e quattro qualificazioni alle finali nazionali in programma il 23 e 24 maggio a Montevarchi. I giovani ginnasti allenati da Jacopo Pineschi, Anna Piazza e Leonardo Ercolani si sono confrontati con i migliori talenti del panorama nazionale in un programma completo tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, confermando la crescita del movimento petrarchino dopo i recenti successi regionali.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ginnastica Petrarca da applausi: oro, argento e bronzo agli interregionali di Artistica Maschile Notizie correlate Leggi anche: La Ginnastica Petrarca trionfa agli interregionali di Artistica maschile La Ginnastica Petrarca vola in serie B di artistica maschileArezzo, 28 aprile 2026 – La Ginnastica Petrarca vola in serie B di ginnastica artistica maschile. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ginevra Bindi è campionessa italiana: il trionfo della ginnasta aretina. Ginnastica: i risultati degli atleti aretini agli interregionali di artistica. Carta e Bartalini al top. Petrarca, altra festaAREZZO La Ginnastica Petrarca trionfa agli interregionali di Artistica Maschile. Sei giovani atleti aretini sono scesi in pedana a Fermo ... sport.quotidiano.net Verso la nuova casa della ginnastica. Primo sì al progetto della Petrarca. Ma prima il varo del bando di garaUn nuovo impianto sportivo potrebbe prendere forma ad Arezzo, nell’area compresa tra via Fratelli Lebole, via Fratelli Lumière e il raccordo Arezzo-Battifolle. La giunta ha infatti dato valutazione ... lanazione.it