Scherma Italia della spada da applausi ad Astana | argento per gli uomini bronzo per le campionesse olimpiche

A Astana, la squadra italiana di scherma si è distinta nelle competizioni di spada, ottenendo un argento nella prova maschile e un bronzo in quella femminile. Gli atleti maschili hanno sfiorato l’oro, perdendo 45-44 contro la Francia, mentre le campionesse olimpiche sono salite sul podio dopo aver superato le avversarie nelle rispettive gare.

Galassi, Di Veroli, Santarelli e Mencarelli sfiorano l’oro, battuti 45-44 dalla Francia. Rizzi, Santuccio, Fiamingo e Paulis si riscattano e salgono sul podio. Nella sciabola azzurra si fermano a Tashkent e Budapest Doppio podio per l’Italia della spada nell’ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo di scherma ad Astana, in Kazakistan. Una domenica che ha regalato agli azzurri due medaglie nelle gare a squadre, con la Francia ancora una volta avversaria principale sul cammino degli italiani. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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