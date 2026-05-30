appartmenti irregolari il tar boccia la sanatoria

MONTE ARGENTARIO Cala Galera, il Tar conferma il no alla sanatoria per cinque appartamenti. Respinti i tre ricorsi di Porto Argento srl contro il Comune di Monte Argentario, confermando i dinieghi alle domande di concessione edilizia in sanatoria per il cambio di destinazione d’uso di alcuni locali nell’area del porto di Cala Galera. Le tre sentenze riguardano interventi realizzati nel 1993 e oggetto di domande di sanatoria presentate nel 1995, su due cambi di destinazione d’uso da magazzini ad appartamenti e un locale commerciale-bar trasformato in tre appartamenti, per un totale di cinque unità abitative. La società, che aveva un diritto personale di godimento su beni e servizi comuni dell’approdo, aveva impugnato i rigetti del Comune del 2021 sulle richieste di sanatoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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