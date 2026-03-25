Il Tar boccia il progetto Stadio-clinica a Terni Perquisita la Ternana calcio

Il Tar ha respinto il progetto che prevedeva la costruzione di uno stadio e di una clinica a Terni. Nel frattempo, le autorità competenti hanno effettuato una perquisizione presso la società di calcio locale. La disputa legale tra le istituzioni regionali e la società calcistica continuerà nei tribunali superiori.

AGI - I giudici amministrativi hanno bocciato il progetto StadioClinica, ma la 'guerra' di carte bollate tra Terni e Regione Umbria proseguirà fino al Consiglio di Stato. Intanto i militari della Guardia di Finanza, su disposizione della procura di Terni diretta da Antonio Laronga, hanno acquisito una serie di documenti nella sede della Ternana calcio. Lo apprende l'AGI. L'inchiesta è quella partita dopo le denunce presentate dalla famiglia Rizzo. Al centro della maxi indagine quanto avvenuto nell'intero periodo tra giugno 2024 e settembre 2025, prima che il timone della società passasse nelle mani di Claudia Rizzo, patron del club umbro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Tar boccia il progetto Stadio-clinica a Terni. Perquisita la Ternana calcio Articoli correlati Leggi anche: Ternana stadio-clinica: "Il Tar boccia Bandecchi su tutta la linea. Ripristinata la legittimità contro l'arroganza istituzionale" Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’ UFFICIALE: ecco il giudizio di merito del TarAccolto il ricorso presentato dalla Regione Umbria sul progetto ‘Stadio-clinica’ della Ternana calcio. Progetto Stadio-Clinica, post al vetriolo di Bandecchi per la presidente della Regione, Proietti Aggiornamenti e notizie su Tar boccia Temi più discussi: Opere in cambio di un supermercato. Il Tar boccia il ’baratto’ di Centinarola; RETTE PER DISABILI, IL TAR BOCCIA IL COMUNE, MA NULLA CAMBIA; Lierna, il Tar boccia l’antenna 5G a Genico: va tolta; Trapani, il TAR boccia il Comune sulla movida: illegittima l’ordinanza estiva 2025. Test Medicina, Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtroStudenti alle prese con il test di ammissione alla facoltà di Medicina. (Foto: archivio ... msn.com Università, il Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtro per MedicinaLa denuncia di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e priva di argomentazioni concrete ... tgcom24.mediaset.it Alimena, il TAR boccia le ordinanze del sindaco: stop alla decadenza del Consiglio comunale. Leggi l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook #RassegnaStampa #Umbria #25marzo Raffaello a #NY #CittàdiCastello incanta gli USA Stadio-Clinica Tar boccia il progetto a Terni Allarme CNA su caro gasolio Sir Perugia impresa alle Canarie #Perugia #Terni #News Tutte le info su @umbri x.com