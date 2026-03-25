Concorso cambia le regole | fa ricorso il Tar la boccia

Un concorso pubblico ha modificato le sue regole durante lo svolgimento, portando a un cambio nella graduatoria finale. La candidata esclusa ha presentato ricorso al Tar, che ha respinto la richiesta, ritenendo che le modifiche siano state effettuate in modo legittimo. La disputa riguarda una dipendente comunale e l’amministrazione locale, senza coinvolgimenti di altre parti.

Regole cambiate in corsa, graduatoria ribaltata e vittoria sfumata: ma per il Tar è tutto regolare. È la vicenda che vede contrapposte una dipendente comunale e il Comune di Senigallia. E alla fine, a restare in piedi è la scelta dell’ente. L’impiegata aveva partecipato alla selezione interna per un posto da istruttore direttivo amministrativo-contabile nell’area finanze. Una procedura inizialmente ristretta: alla scadenza fissata al 27 novembre 2023 erano arrivate solo due domande, tra cui la sua. Poi, però, arriva la svolta. Con una determina del 24 novembre, il Comune cambia il perimetro della selezione: il posto viene destinato in modo specifico all’Ufficio Economato, i criteri di valutazione vengono riscritti premiando chi ha maturato esperienza proprio in quell’ufficio e, soprattutto, vengono riaperti i termini per partecipare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concorso cambia le regole: fa ricorso, il Tar la boccia Articoli correlati Messina, OSS Papardo: il TAR sblocca le assunzioni, contratti in arrivo dopo il ricorso delle vincitrici di concorso.Messina – Dopo mesi di incertezza e battaglie legali, dieci operatrici socio-sanitarie (OSS) dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina possono... Il Tar boccia il ricorso sulla data del referendumIl Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dal comitato promotore della raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Contenuti utili per approfondire Concorso cambia Temi più discussi: Concorso cambia le regole: fa ricorso, il Tar la boccia; Scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici: meno diritti per gli idonei. Ecco cosa cambia nel 2026; Ortigia Film Festival cambia: bando aperto e concorso più internazionale; Mobilità docenti 2026: come funzionano i vincoli di permanenza? – Blog. Concorso cambia le regole: fa ricorso, il Tar la bocciaPuntava all’ufficio Economato: è finita terza. Secondo i giudici la riapertura dei termini era legittima per la trasparenza ... msn.com Federspecializzandi: Ennesima conferma che le regole di accesso vanno cambiate al piú prestoLa vicenda, apparsa quest'oggi sul quotidiano La Repubblica, del concorso di accesso alla scuola di cardiologia, i cui risultati erano stati trasmessi alla redazione del quotidiano con un mese di ... quotidianosanita.it Torna uno degli appuntamenti più attesi per i caseifici agricoli italiani… e quest’anno si rinnova. Il Concorso Nazionale Yogurt di Ruminantia arriva alla sua quarta edizione e cambia volto, diventa Concorso Nazionale Yogurt e Latte Fermentato, ampliand - facebook.com facebook