A Apollosa, alcuni musei sono stati aperti come aule per gli studenti delle scuole medie. La decisione riguarda l’utilizzo dei locali museali per attività didattiche alternative. Sono stati definiti i percorsi formativi e le modalità di gestione di queste attività, che coinvolgono il personale delle istituzioni museali e gli insegnanti delle scuole. L’obiettivo è integrare l’offerta educativa tradizionale con momenti di apprendimento in contesti culturali.

? Domande chiave Come cambierà la didattica per gli studenti delle medie di Apollosa?. Chi gestirà concretamente i percorsi formativi all'interno dei musei locali?. Perché la Mostra sulla Grande Guerra diventerà un'aula per i ragazzi?. Quale impatto avrà questo patto sulla memoria storica del borgo?.? In Breve Gennaro Della Marca e Luigi Savoia coordinano l'integrazione tra scuola e musei.. Classi quinte primarie visitano il M.E.C.A. per studiare la cultura contadina.. Studenti delle terze medie frequentano la Mostra sulla Grande Guerra verso il 4 novembre.. La Confraternita del Santissimo Rosario gestisce i siti museali coinvolti nel progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apollosa: i musei diventano aule per i giovani del territorio

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