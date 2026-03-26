Una ricerca realizzata presso l’Università del Sannio propone un nuovo modello di trasporto a chiamata per il Comune di Apollosa. Il progetto si basa su uno studio condotto dal Dottore, volto a migliorare la mobilità nel territorio. La proposta mira a offrire un servizio più efficiente e flessibile per i cittadini, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di spostamento della comunità locale.

Tempo di lettura: 6 minuti Un nuovo modello di mobilità per il Comune di Apollosa nasce dal lavoro di ricerca sviluppato presso l’U niversità del Sannio dal Dott. Giulio Tubita che ha conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria Civile con votazione di 110 e lode, discutendo una tesi in Pianificazione e Politica dei Trasporti dal titolo “Metodologie di progettazione dei servizi di trasporto collettivo a chiamata e applicazione ad un caso studio”. La tesi ha affrontato il tema dell’innovazione nel trasporto pubblico locale, applicando metodologie di progettazione dei servizi di trasporto a chiamata al caso del Comune di Apollosa, con l’obiettivo di presentare un servizio che ottimizzi i collegamenti dei cittadini con il sistema di trasporto pubblico esistente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasporto a chiamata per Apollosa: dalla ricerca universitaria una proposta concreta per migliorare la mobilità del territorio

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