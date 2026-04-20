Dagli USA alle aule italiane | gli annuari scolastici diventano un fenomeno generazionale

Negli Stati Uniti e in Italia, gli annuari scolastici stanno vivendo una rinascita, passando da semplici album di fine anno a veri e propri fenomeni culturali tra i giovani. Mentre un tempo venivano conservati in qualche scaffale di casa, oggi vengono condivisi e aggiornati attraverso piattaforme digitali e social media. Questa trasformazione riflette un cambiamento nel modo in cui i ragazzi documentano e condividono le proprie esperienze scolastiche.

C’era una volta l’album di fine anno, impolverato in qualche scaffale. Oggi quello stesso oggetto – ripensato in chiave moderna – sta vivendo una seconda giovinezza, grazie alla generazione che, paradossalmente, è cresciuta con lo smartphone in mano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Morbillo, dagli aeroporti Usa alle scuole di Londra: dilagano gli alert Curling, Italia sconfitta dagli USA alle Paralimpiadi: terzo ko per gli azzurriL’Italia ha perso contro gli USA per 10-1 nel torneo di curling che sta animando le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ed è così incappata... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Liliana Fiorelli, tra riconoscimenti e nuovi orizzonti: dal Premio Anna Magnani al Primo Piano Calabria; Ore 18 del 15 aprile; Five Nights at Epstein’s nelle scuole Usa; 'Scenario possibile' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev | Libero Quotidiano.it. Ecco la nave iraniana Touska attaccata dagli Usa. "L'Iran risponderà presto e reagirà alla pirateria navale armata dell'esercito statunitense" - facebook.com facebook 20 aprile 1964 Dagli stabilimenti Ferrero di Alba esce il primo barattolo di Nutella x.com