anziano sparito il corpo trovato nelle campagne

Un uomo di una certa età, scomparso venerdì pomeriggio, è stato ritrovato senza vita lungo un percorso ciclopedonale nei campi agricoli di Opera. La polizia ha recuperato il corpo in un'area di campagna e sta conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulla possibile dinamica. La famiglia dell’uomo è stata informata.

Era scomparso venerdì pomeriggio e lo hanno trovato senza vita lungo un percorso ciclopedonale nei campi agricoli di Opera. La vittima è un uomo di 76 anni. È stato trovato morto nella tarda mattinata di ieri verso l’una. L’uomo, sofferente di una malattia cronica che lo rendeva spesso confuso e poco presente, si è probabilmente perso e poi è stato colto dalla breve ma intensa ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo lombardo sabato sera. È stato trovato in un’area verde nei pressi del quartiere Zerbo dai vigili del fuoco che ne avevano triangolato le ultime celle agganciate dal suo cellulare. Il corpo era vestito e prono sul ciglio della stradina sterrata, presentava alcuni graffi ed ecchimosi ma non evidenti segni di violenza a un primo sguardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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