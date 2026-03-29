A Sanza, nel centro storico, è stato trovato il corpo di un uomo di 68 anni all’interno della sua abitazione. Il corpo era carbonizzato e il ritrovamento è avvenuto dopo una settimana dalla scomparsa dell’anziano. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso e sull’origine dell’incendio. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli sulla vicenda.

Un dramma silenzioso ha colpito il centro storico di Sanza, dove un uomo di 68 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione. Il corpo, carbonizzato dal fuoco del camino, è stato scoperto dai Carabinieri solo dopo che i familiari residenti altrove hanno lanciato l’allarme. L’ultima volta che la comunità lo aveva in pubblico era domenica scorsa, quando si recò alle urne per votare al referendum. L’evento tragico evidenzia una realtà sociale spesso invisibile: l’isolamento degli anziani che vivono da soli. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Sapri mentre le indagini procedono per chiarire le dinamiche esatte del decesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanza: anziano carbonizzato, corpo trovato dopo una settimana

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