Scomparso da 3 giorni | ritrovato nelle campagne il corpo di Angelo

Dopo tre giorni di ricerche, il corpo di Angelo Niespolo, un uomo di 80 anni di Caserta, è stato rinvenuto nelle campagne vicine alla sua abitazione. L'uomo si era allontanato nella mattinata dell’11 marzo e da allora non si avevano più sue notizie. Le forze dell’ordine hanno trovato il suo corpo senza vita nelle zone rurali della zona.

Fine delle speranze. Angelo Niespolo, 80enne di Caserta allontanatosi dalla propria abitazione nella mattinata dell'11 marzo, è stato trovato senza vita. Sul corpo dell'uomo presenti alcuni segni, non si esclude l'ipotesi dell'estremo gesto. Al momento non sono state rese note le cause della morte dell'80enne, in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per luce sul decesso. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Uomo scomparso ad Andria ritrovato nelle campagne grazie alle ricerche con l'elicottero: come staUn uomo anziano scomparso nelle campagne del Comune di Andria è stato ritrovato e messo in salvo, grazie a una complessa operazione di ricerca... Scomparso da due settimane, ritrovato senza vita il corpo del 47enne Bruno OstiIl corpo di Bruno Osti, pescatore 47enne di Gorino (Ferrara), è stato ritrovato dopo quasi due settimane dalla sua scomparsa, avvenuta nella notte... Vindicta & Vale | Critical Role | Campaign 4, Episode 18 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scomparso da 3 giorni ritrovato nelle... Temi più discussi: Trovato morto l'escursionista di 76 anni scomparso da 19 giorni sul Monte Baldo: l'allarme era stato lanciato da un amico; Dall'Adda riemerge un cadavere: recuperato il corpo senza vita di un uomo; Scomparso da sabato, ore di apprensione per Dino; Si allontana da casa per evitare l'arresto, la compagna ne denuncia la scomparsa. Scomparso da due giorni Massimiliano Ferraiuolo, di Gioia Sannitica: ricerche in corso anche col soccorso alpinoÈ scomparso da due giorni Massimiliano Ferraiuolo, 53 anni, di Gioia Sannitica. Il Comune del Casertano ed i familiari hanno lanciato un appello per ritrovarlo. L'uomo è scomparso ieri, domenica 15 ... fanpage.it Luciano Capasso scomparso da 4 giorni a Saint Moritz. La mamma: «Offro 10mila euro per chiunque riesca a trovarlo»«Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un'escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno operando, ma il tempo è prezioso e ogni minuto può fare la differenza. L'ultima ... leggo.it Leggo. . Esce da scuola, sale su un treno, poi il silenzio. Un adolescente scomparso, settimane di ricerche e il triste epilogo: il ritrovamento del corpo in acqua. È la tragica vicenda di Thomas Medlin, un ragazzo di 15 anni di Long Island (Stati Uniti), la cui mort - facebook.com facebook Trovato morto il 65enne scomparso da Sciarborasca: il corpo individuato vicino alla falesia x.com