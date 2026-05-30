anthropic mette la freccia su openai il sorpasso di amodei su sam altman

Dario Amodei mette la freccia su Sam Altman, Anthropic su OpenAI, Claude su ChatGpt: nella corsa alla valutazione più alta tra le aziende che stanno sviluppando i Large Language Models di intelligenza artificiale e puntano all’accesso a Wall Street, il capofila che da inizio 2023 dominava la gara è stato superato da un ambizioso rivale su una metrica non secondaria di questo dossier, la valutazione delle compagnie ancora private e che mirano alla Borsa. 65 miliardi di dollari nella settimana d’oro di Anthropic. Raccogliendo 65 miliardi di dollari nell’ultimo round di finanziamento, il più vasto prima di cercare la via di Wall Street, la madre di Claude è stata valutata 900 miliardi di dollari, esclusa la nuova raccolta, che ha coinvolto fondi come Altimeter e Sequoia Capital. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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