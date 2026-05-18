OpenAi Elon Musk perde la causa contro Sam Altman | È prescritta
In un procedimento legale che si è svolto presso il tribunale federale di Oakland, l'imprenditore ha perso la causa intentata contro OpenAi. La giuria ha deciso che le accuse rivolte a Sam Altman, al presidente di OpenAi, alla fondazione e a Microsoft erano prescritte. La decisione ha portato alla conclusione del procedimento, che riguardava questioni legate alle attività di OpenAi e alle persone coinvolte. La sentenza ha confermato la prescrizione delle accuse presentate in quella causa.
Sconfitta in tribunale per Elon Musk. L'imprenditore perde dunque la causa contro OpenAi. A stabilirlo la giuria del tribunale federale di Oakland per cui le accuse contro Sam Altman, il presidente di OpenAi Greg Brockman, la OpenAi foundation e Microsoft erano prescritte. Il giudice Yvonne Gonzalez Rogers, che aveva chiesto alla giuria di esprimersi in merito, ha accettato e confermato il verdetto. Il processo, durato tre settimane, ha visto numerosi magnati della tecnologia testimoniare, con Musk che ha sostenuto che la svolta di OpenAI verso un modello di business a scopo di lucro avesse tradito il suo mandato originario di organizzazione no-profit. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Elon Musk loses case against Sam Altman to force OpenAI overhaul
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