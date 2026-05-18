OpenAi Elon Musk perde la causa contro Sam Altman | È prescritta

In un procedimento legale che si è svolto presso il tribunale federale di Oakland, l'imprenditore ha perso la causa intentata contro OpenAi. La giuria ha deciso che le accuse rivolte a Sam Altman, al presidente di OpenAi, alla fondazione e a Microsoft erano prescritte. La decisione ha portato alla conclusione del procedimento, che riguardava questioni legate alle attività di OpenAi e alle persone coinvolte. La sentenza ha confermato la prescrizione delle accuse presentate in quella causa.

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