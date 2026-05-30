Anthony Gordon stupisce i giornalisti parlando fluentemente spagnolo alla presentazione a Barcellona
Anthony Gordon ha sorpreso i giornalisti durante la presentazione a Barcellona, parlando fluentemente spagnolo. Il giocatore, appena arrivato in città, si è rivolto ai presenti in modo naturale, suscitando attenzione. La sua capacità linguistica ha attirato l’interesse dei presenti, che hanno apprezzato la dimostrazione di abilità. La presentazione si è svolta senza ulteriori intoppi, e Gordon ha risposto alle domande in spagnolo, mostrando sicurezza e disinvoltura.
2026-05-29 23:58:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Anthony Gordon dice di aver imparato lo spagnolo da bambino perché ha sempre creduto che un giorno avrebbe giocato per il Barcellona dopo aver completato il suo trasferimento dal Newcastle. Il nazionale inglese è stato presentato venerdì dai campioni di Spagna dopo aver firmato un contratto fino al 2031, con un trasferimento che si ritiene valga circa 70 milioni di sterline. Gordon ha sorpreso molti presenti rispondendo a diverse domande durante la sua conferenza stampa introduttiva in un fluente spagnolo. Gordon spiega lo spagnolo fluente alla presentazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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