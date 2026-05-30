anthony gordon stupisce i giornalisti parlando fluentemente spagnolo alla presentazione a barcellona

Notizia in breve

Anthony Gordon ha sorpreso i giornalisti durante la presentazione a Barcellona, parlando fluentemente spagnolo. Il giocatore, appena arrivato in città, si è rivolto ai presenti in modo naturale, suscitando attenzione. La sua capacità linguistica ha attirato l’interesse dei presenti, che hanno apprezzato la dimostrazione di abilità. La presentazione si è svolta senza ulteriori intoppi, e Gordon ha risposto alle domande in spagnolo, mostrando sicurezza e disinvoltura.