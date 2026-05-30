Sempre più giovani si isolano, preferendo trascorrere lunghe ore online rispetto a interazioni face-to-face. Il fenomeno hikikomori si sta diffondendo anche in paesi occidentali, con molti che evitano contatti sociali e attività fuori casa. La solitudine tra gli adolescenti aumenta, spesso accompagnata da comportamenti di ritiro volontario. La dipendenza da dispositivi digitali viene associata a un incremento dei casi di isolamento prolungato.

?di Manila Scaramella?Viviamo in un’epoca in cui la connessione digitale è diventata una condizione permanente della vita quotidiana. La comunicazione è continua, immediata, accessibile in ogni momento. Tuttavia, proprio in questo scenario di iperconnessione, si sta delineando una forma di solitudine sempre più complessa e difficile da riconoscere, perché non nasce dall’assenza di relazioni, ma dalla loro trasformazione qualitativa.?Il concetto di “anoressia digitale” viene utilizzato in ambito descrittivo per indicare una progressiva riduzione dell’investimento nelle relazioni reali a favore di interazioni mediate dalla tecnologia. Non si tratta di una diagnosi clinica riconosciuta, ma di un costrutto interpretativo utile per analizzare alcune dinamiche psicologiche e sociali emergenti legate all’uso intensivo dei dispositivi digitali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Anoressia Digitale: il fenomeno hikikomori e la solitudine connessa

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