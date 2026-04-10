Meloni | L’ascolto dei minori non è astratto è una sfida contro la solitudine digitale Il governo studia ecosistemi online protetti

Il governo sta valutando l’implementazione di ambienti online protetti per favorire l’ascolto dei minori. La ministra ha sottolineato che questa iniziativa non è solo un’idea astratta, ma una risposta concreta alla solitudine digitale vissuta dai giovani. In un contesto in cui gli schermi spesso sostituiscono il contatto diretto, si cerca di trovare nuovi strumenti per tutelare e ascoltare le esigenze dei più giovani in ambienti sicuri.

In un'epoca in cui lo schermo di uno smartphone ha spesso sostituito lo sguardo diretto e la relazione reale cede il passo a quella virtuale, il diritto all'ascolto dei più giovani diventa un atto di responsabilità politica e genitoriale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Social e porno online, stretta sulle piattaforme per tutelare i minori: il governo Meloni frena mentre l’Europa acceleraMentre l’Europa accelera per tutelare i minori dai rischi dei social network e del porno online, con l’obbligo per le piattaforme di verificare l’età... Sicurezza dei minori online: la Commissione europea avvia un’indagine contro SnapchatLa Commissione europea ha avviato un indagine nei confronti di Snapchat, un social media in cui gli utenti hanno la possibilità di condividere video... Temi più discussi: Nasce il primo Festival dell’Ascolto; Bellucci: L’ascolto dei ragazzi diventi un metodo di lavoro; Giornata nazionale dell’ascolto dei minori 2026; Oggi in Aula il nuovo corso di Giorgia Meloni. Le opposizioni: Certificherà il suo fallimento. Governo Meloni, opposizioni unite all’attacco, Schlein: Quattro anni di nulla, ora tocca a noi, news in direttaLe ultime notizie in diretta su cosa succede nel governo Meloni dopo i risultati del referendum, le dimissioni di Delmastro, Santanchè e Bartolozzi e il caso Conte-Piantedosi. Ieri l'attenzione della ... fanpage.it Meloni in Aula: In Iran quasi punto di non ritorno. Se crisi continua no Patto StabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Quanto è bello vederla smentirsi da sola. Quando Matteo Salvini era a capo del Ministero dell'Interno, Giorgia Meloni lo apostrofava con parole non molto accomodanti in merito a una sua visita all'ambasciatore dell'Arabia Saudita. Oggi ha forse cambiato idea - facebook.com facebook #Leonardo, fuori Cingolani: il governo #Meloni ha scelto come nuovo amministratore delegato Lorenzo Mariani, "uno specialista dei missili" in quanto Ad di MBDA Italia, sottolinea Massimo Intropido (Ricerca e Finanza), che ritiene la scelta del #governo "un s x.com