Dialogo digitale Una rete solidale sempre connessa

È partita la prima edizione di “True Love”, un evento dedicato al dialogo digitale e alla solidarietà tra i giovani. L’obiettivo è creare un punto di riferimento nel tempo per discutere questioni sociali e favorire collaborazioni tra i partecipanti. L’iniziativa si svolge online, con l’intento di coinvolgere un pubblico giovane e promuovere un confronto diretto sui temi più attuali.

“True Love” è solo alla prima edizione, ma vuole diventare negli anni un punto di riferimento per il dialogo sui temi sociali legati al mondo giovanile, generando collaborazioni. L’idea è creare nel tempo una piattaforma permanente, una rete stabile tra sport, istituzioni, imprese, associazioni e realtà sociali che operano quotidianamente a supporto dei ragazzi. "Alla fine dell’evento - anticipa Gianpaolo Martire, direttore marketing fra i creatori del format - costruiremo un portale digitale dove chiunque, tramite opportuni tag di ricerca, potrà mettersi in contatto con gli enti del Terzo settore più adatti per le diverse esigenze". Il...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dialogo digitale. Una rete solidale sempre connessa Notizie correlate Incendio al Sannazaro, in campo i sei teatri nazionali: «È una rete solidale»Una rete di teatri in sostegno del Sannazaro, distrutto nell’incendio di martedì scorso, per contribuire concretamente alla sua ricostruzione con... Leggi anche: Generazione sempre connessa tra like e IA Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dialogo digitale. Una rete solidale sempre connessa; Grid Software Summit 2026; UNI Europa ICTS, la Fisascat Cisl a Copenaghen alla Conferenza del sindacato europeo dell’ICT, della comunicazione e dei servizi digitali; Intelligenza artificiale, robotica e scienze umane, dialogo intergenerazionale tra scienziate. Dialogo digitale. Una rete solidale sempre connessaTrue Love è solo alla prima edizione, ma vuole diventare negli anni un punto di riferimento per il dialogo sui temi sociali legati al mondo giovanile, generando collaborazioni. L’idea è creare nel t ... ilgiorno.it Ue rafforza la cooperazione con il Marocco nel digitaleL'Unione Europea e il Marocco hanno avviato un dialogo digitale strategico incentrato sul rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo di reti e infrastrutture digitali sicure, anche in settori ... adnkronos.com Lunedì 4 Maggio Aperitivo Digitale Un ciclo di confronto e dialogo dedicata a genitori e famiglie per approfondire il rapporto tra bambini, ragazzi e tecnologie digitali, presso il bar dell'oratorio di Gandino. Un’occasione di confronto e dialogo dedicata a genitori - facebook.com facebook