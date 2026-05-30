Il Napoli si prepara a salutare il centrocampista Anguissa, con un addio imminente. Nei prossimi giorni, il club affronterà incontri e negoziati per definire la cessione. Contestualmente, è prevista la presentazione di un nuovo allenatore, Max Allegri, che prenderà in carico la squadra. La fase di mercato sarà al centro delle discussioni, con focus sulla pianificazione delle prossime mosse per la rosa.

Il Napoli vivrà giorni importanti con l’arrivo di Max Allegri nel quartier generale azzurro. Saranno giorni frenetici, nei quali sarà necessario cominciare a parlare di mercato e futuro, sin da subito. Ci sono alcune situazioni da risolvere e la volontà del club è quella di farlo il prima possibile. Si pensi a Zambo Anguissa, destinato a lasciare Napoli in estate. Anguissa verso la Turchia: due club pronti all’assalto. Il divorzio tra Anguissa e gli azzurri è ormai inevitabile. Come rivela La Repubblica, il centrocampista camerunense ha interrotto il dialogo con il Napoli sul rinnovo contrattuale e il club partenopeo ha già deciso di esercitare l’opzione unilaterale fino al 2027 per poi cederlo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Anguissa-Napoli, addio vicino: svelata la strategia del club

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Anguissa Beiktaa Uyar m | Transfer Analizi

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