Il centrocampista del Napoli, André Frank Zambo Anguissa, è al centro di un interesse da parte del club turco del Galatasaray, che avrebbe avviato i primi contatti. La trattativa sarebbe legata alla situazione di rinnovo contrattuale del giocatore, attualmente in stand-by. La società turca potrebbe decidere di muoversi concretamente nel mercato per cercare di portarlo a Istanbul.

André Frank Zambo Anguissa, da anni uno dei pilastri del centrocampo azzurro, è finito nel mirino del Galatasaray vista la situazione rinnovo in stand by. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione contrattuale del classe 1995 è ferma da troppo tempo, e l’estate che si avvicina potrebbe davvero segnare la fine della sua avventura a Napoli. Anguissa, il Galatasaray fa sul serio. La situazione legata ad Anguissa è più complessa di quanto si possa pensare: col rinnovo fermo d un pezzo, il Galatasaray avrebbe fatto più di un sondaggio. Tra il Napoli e il Galatasaray, d’altronde, ci sono rapporti di mercato costanti: le operazioni Osimhen e Lang hanno dimostrato che i due club sanno come fare affari insieme.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Anguissa: un club piomba su di lui! Il Napoli può avviare i contatti: le ultimissime

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