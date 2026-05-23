Frank Anguissa potrebbe lasciare il Napoli durante la prossima sessione di calciomercato. Due club turchi hanno manifestato interesse per il centrocampista, che si trova alla fine del suo ciclo con la squadra italiana. Il club partenopeo ha stabilito un prezzo di vendita per il giocatore. Al momento, non ci sono conferme su trattative avviate, ma l’interesse di club esteri è stato reso pubblico.

Frank Anguissa potrebbe lasciare il Napoli in estate. Il giocatore africano è arrivato a fine ciclo con gli azzurri e la sua cessione farebbe bene alle casse del club. Il ds Giovanni Manna e Aurelio Delaurentiis sono pronti ad ascoltare le offerte provenienti dalla Turchia. Anguissa: il Besiktas sfida il Galatasaray. Secondo Nicolò Schira, il Besiktas si aggiunge al Galatasaray nella corsa al centrocampista camerunense, con De Laurentiis che fissa il prezzo tra 20 e 25 milioni. Non è solo la squadra di Istanbul a muoversi per il mediano azzurro. Il Besiktas ha manifestato interesse concreto per Anguissa, aprendo una vera competizione turca attorno al giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Anguissa verso l’addio, due club turchi su di lui: il Napoli fissa il prezzo

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