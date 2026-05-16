Garlasco parla Andrea Sempio | Facile indovinare cosa avessi in testa in quel momento

Andrea Sempio, l’unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, ha rilasciato un’intervista esclusiva durante la trasmissione Quarto Grado su Rete4. Ha commentato le indagini e ha affermato, senza entrare nei dettagli, che era facile capire cosa stesse pensando in quel momento. La vicenda riguarda l’omicidio avvenuto diversi anni fa in un paese della provincia, e le autorità continuano a seguire nuove piste investigative.

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