Garlasco parla Andrea Sempio | Facile indovinare cosa avessi in testa in quel momento
Andrea Sempio, l’unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, ha rilasciato un’intervista esclusiva durante la trasmissione Quarto Grado su Rete4. Ha commentato le indagini e ha affermato, senza entrare nei dettagli, che era facile capire cosa stesse pensando in quel momento. La vicenda riguarda l’omicidio avvenuto diversi anni fa in un paese della provincia, e le autorità continuano a seguire nuove piste investigative.
Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, ha parlato delle indagini in esclusiva nel corso di una intervista durante la trasmissione Quarto Grado su Rete4. Sempio ha commentato l'attività dei magistrati della procura della repubblica di Pavia e gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026
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Il caso #Garlasco, con gli audio di Andrea #Sempio mentre parla in auto nell’aprile del 2025. Il video ce l’ho dentro la penna, dice nel soliloquio. Per la procura di Pavia una frase decisiva per provare la colpevolezza del 38enne. #Tg1 Roberta Ferrari x.com
Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio al telefono e Chiara Poggi ha rifiutato - Notizie - Ansa.it reddit
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