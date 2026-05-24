Garlasco Andrea Sempio intercettato | le parole sconvolgenti

Andrea Sempio, coinvolto nelle indagini, è stato intercettato mentre commentava con tono critico sulla presenza di corruzione. Ha detto: “Questi sono corrotti, mi aspetto il peggio possibile”. Le sue parole sono state registrate durante le conversazioni, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze precise. La frase si inserisce in un quadro più ampio di indagini in corso, che coinvolgono diverse persone e attività sospette. Le autorità stanno analizzando le conversazioni per approfondire i fatti.

“Questi sono corrotti, mi aspetto il peggio possibile”. Andrea Sempio, tornato al centro della nuova fase dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, si esprime in questi termini in una conversazione intercettata dagli investigatori e successivamente depositata negli atti, dopo la chiusura delle indagini sul filone riaperto. Le parole, riportate nei brogliacci, chiamano in causa magistrati e investigatori impegnati nel nuovo approfondimento sul delitto di Garlasco, riemerso attorno agli accertamenti sul dna individuato sotto le unghie della vittima. Sempio, 38 anni, risulta oggi nuovamente indagato e, nel dialogo, manifesta una netta sfiducia nei confronti degli inquirenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Garlasco, Sempio intercettato da solo in auto: tentai approccio con Chiara

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