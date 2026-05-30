Dopo 18 anni, ex vicini di Sempio hanno rivelato che Andrea aveva una particolare abitudine, considerata inquietante. La scoperta è emersa durante nuovi approfondimenti televisivi sul caso Garlasco, che torna a essere al centro dell’attenzione mediatica. Le testimonianze forniscono dettagli inediti sulla vita dell’indagato e sul contesto del delitto. La vicenda continua a suscitare interesse pubblico e a essere oggetto di analisi da parte dei media.

Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica con nuovi approfondimenti televisivi e ulteriori testimonianze. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, l’interesse resta alto sugli sviluppi dell’inchiesta che vede Andrea Sempio indagato dalla Procura di Pavia. Nelle ultime ore la trasmissione Mattino Cinque, in onda su Canale 5, ha dedicato un nuovo servizio alla vicenda. L’inviato si è recato a Vigevano per raccogliere ricordi e descrizioni da parte di persone che, in passato, avrebbero vissuto nelle vicinanze di Sempio, con l’obiettivo di ricostruire alcuni aspetti legati alla sua quotidianità. Le dichiarazioni degli ex vicini su Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Andrea faceva sempre questa cosa”. Garlasco, dopo 18 anni la rivelazione degli ex vicini di Sempio. “Inquietante”

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Delitto Garlasco, ultime notizie: cosa contiene la discovery su Andrea Sempio - CONFIDENTIAL

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