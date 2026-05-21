Nel corso della trasmissione Mattino Cinque, si è parlato di nuovi risvolti nel caso di Garlasco, in relazione a un’indagine ancora aperta. Durante la puntata sono stati menzionati elementi trovati nel computer di una persona coinvolta, che avrebbero sollevato preoccupazioni tra gli spettatori. La vicenda, che riguarda l’omicidio di una giovane donna, è tornata a essere al centro dell’attenzione dopo anni, con analisi che suggeriscono possibili riaperture di scenari investigativi considerati ormai chiusi.

Il caso di Garlasco torna a far discutere. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda resta al centro dell’attenzione tra nuovi spunti investigativi e analisi che, secondo chi segue l’inchiesta, starebbero riaprendo scenari considerati ormai stabilizzati. Il punto è sempre lo stesso: capire se gli elementi che emergono oggi possano chiarire definitivamente le zone d’ombra che ancora dividono opinione pubblica e addetti ai lavori. Due nomi al centro: Sempio e Stasi. Al centro della scena restano due figure chiave: Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato, e Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Le loro posizioni continuano a essere oggetto di confronto, tra nuove interpretazioni e la necessità di verificare ogni passaggio rimasto controverso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Roba inquietante”. Mattino Cinque, Garlasco: cosa sarebbe stato trovato nel pc di Andrea Sempio

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DELITTO DI GARLASCO: HA PARLATO IL TESTIMONE.

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