Un attore ha raccontato di aver cercato per anni affetto e approvazione negli sguardi degli altri. Ha parlato delle ferite dell’infanzia e di come queste abbiano influenzato la sua vita. Ha anche descritto il ritorno alla recitazione come un modo per affrontare le emozioni e le difficoltà passate. La sua testimonianza rivela un percorso di ricerca personale attraverso l’arte e le relazioni.

Andrea Carpinteri ha quarant’anni e una storia che, ascoltandola, dà una sensazione strana: quella di trovarsi davanti a qualcuno che ha fatto il giro largo per arrivare nello stesso punto in cui, forse, era destinato a stare da sempre. Solo che a volte la vita funziona così. Ti allontana proprio da ciò che ami per capire quanto sia davvero tuo. Perché spesso siamo convinti che crescere significhi seguire una linea precisa. Studiare, lavorare, costruire qualcosa di stabile, trovare il proprio posto e restarci. Ci raccontano che esiste una direzione corretta e che il segreto stia nel non perderla mai. E quando ci fermiamo, quando cambiamo strada o quando torniamo indietro, abbiamo quasi la sensazione di aver fallito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrea Carpinteri, l’intervista all’attore: “Per anni ho cercato amore nello sguardo degli altri”

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