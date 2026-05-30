Nella notte tra il 29 e il 30 maggio, nel centro storico di Massa, alcuni giovani sono stati colpiti con bottiglie in faccia durante una rissa. La violenza si è verificata in strada, con diverse persone coinvolte e altre che sono intervenute per fermare l'aggressione. La polizia è intervenuta sul posto, ma non sono stati riportati feriti gravi. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Massa, 30 maggio 2026 – Una notte di violenza e tensione nel cuore del centro storico, proprio all'indomani della proroga delle ordinanze sulla movida e del nuovo patto per la sicurezza. È quanto sarebbe accaduto tra venerdì e sabato a Piazza Mercurio, dove, secondo testimonianze raccolte tra residenti, commercianti e cittadini, si sarebbero verificati due distinti episodi nel giro di poche ore. La ricostruzione degli eventi. Il primo, il più grave, sarebbe avvenuto poco prima della mezzanotte. Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, alcuni gruppi contrapposti, descritti da diversi testimoni come bande di origine straniera, si sarebbero affrontati in pieno centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora una notte di violenza nel centro storico di Massa: giovani presi a bottigliate in faccia

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