Ancora follia in centro | aggredisce con violenza una coppia di giovani uno finisce in ospedale Fermato un uomo

In centro città, nella zona di borgo Trinità, due giovani sono stati vittime di un'aggressione violenta da parte di un uomo straniero. Uno dei due è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate. La polizia ha fermato un uomo sospettato di essere coinvolto nell'episodio. L'evento si aggiunge ad altre recenti situazioni di violenza che si sono verificate nel centro storico.

Ancora violenza e nuovo episodio di follia in città. Stavolta la location è borgo Trinità, nel cuore del centro storico di Parma, dove poco fa due giovani, un uomo e una donna, sono stati aggrediti brutalmente da un uomo straniero. Si tratterebbe di un etiope che avrebbe colpito in faccia con un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Episodio di violenza domestica a Torino Santa Rita: uomo malmena la compagna, che finisce all'ospedaleAllarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, per un episodio di violenza domestica avvenuta in un appartamento in un palazzo... Leggi anche: Ancora violenza nel Lecchese: liti e aggressioni, due giovani in ospedale Argomenti più discussi: La notte di follia di un 21enne . Litiga col fratello e lo ferisce poi accoltella anche i genitori. Il padre è grave, lui arrestato; Follia in Piazza del Popolo: branco di turisti aggredisce brutalmente i titolari di un locale; Serata di follia: danneggia due auto in sosta, fermato dai Carabinieri. I carabinieri hanno fermato due ragazzi e una ragazza: droga e soldi sequestrati, acquirente segnalato - facebook.com facebook #Gueye, patente sospetta e denuncia: fermato il giocatore dell’ #Udinese x.com