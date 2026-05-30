Ancona ubriaco attacca i volontari della Croce Gialla | fermato la Polizia

Notizia in breve

Un uomo ubriaco ha aggredito i volontari della Croce Gialla ad Ancona ed è stato fermato dalla Polizia. I volontari sono riusciti a evitare il contatto fisico con l’uomo durante l’intervento. L’uomo è già noto alle strutture sanitarie per precedenti interventi. La Polizia ha preso in custodia l’uomo e ha gestito la situazione senza ulteriori incidenti.