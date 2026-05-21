Croce Gialla di Ancona calendarizzata l' assemblea ordinaria dei soci

La Croce Gialla di Ancona ha programmato l’assemblea ordinaria dei soci, che si svolgerà in prima convocazione giovedì 21 maggio alle 6,30 e in seconda convocazione venerdì 22 maggio alle 21 nella sede dell’associazione. L’incontro prevede la partecipazione dei soci per discutere questioni relative all’attività e alla gestione dell’organizzazione. La convocazione è stata comunicata ufficialmente agli iscritti, che sono invitati a prendere parte alle riunioni previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui