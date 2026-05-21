Croce Gialla di Ancona calendarizzata l' assemblea ordinaria dei soci

Da anconatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Croce Gialla di Ancona ha programmato l’assemblea ordinaria dei soci, che si svolgerà in prima convocazione giovedì 21 maggio alle 6,30 e in seconda convocazione venerdì 22 maggio alle 21 nella sede dell’associazione. L’incontro prevede la partecipazione dei soci per discutere questioni relative all’attività e alla gestione dell’organizzazione. La convocazione è stata comunicata ufficialmente agli iscritti, che sono invitati a prendere parte alle riunioni previste.

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ANCONA – Come ogni anno la Croce Gialla di Ancona ha organizzato l’assemblea ordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione giovedì 21 maggio alle ore 6,30 e - in seconda convocazione - il giorno successivo venerdì 22 maggio alle ore 21 presso la sede della stessa Croce Gialla Odv di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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