Croce Gialla di Ancona calendarizzata l' assemblea ordinaria dei soci
La Croce Gialla di Ancona ha programmato l’assemblea ordinaria dei soci, che si svolgerà in prima convocazione giovedì 21 maggio alle 6,30 e in seconda convocazione venerdì 22 maggio alle 21 nella sede dell’associazione. L’incontro prevede la partecipazione dei soci per discutere questioni relative all’attività e alla gestione dell’organizzazione. La convocazione è stata comunicata ufficialmente agli iscritti, che sono invitati a prendere parte alle riunioni previste.
ANCONA – Come ogni anno la Croce Gialla di Ancona ha organizzato l’assemblea ordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione giovedì 21 maggio alle ore 6,30 e - in seconda convocazione - il giorno successivo venerdì 22 maggio alle ore 21 presso la sede della stessa Croce Gialla Odv di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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