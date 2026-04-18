A Roma, i Carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un uomo di 30 anni, cittadino marocchino pregiudicato, su ordine del Gip del Tribunale. L’arresto segue una rapina durante la quale l’aggressore ha utilizzato uno spray al peperoncino. La Procura di Roma aveva richiesto e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita oggi.

I Carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, su delega della Procura di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di un cittadino marocchino di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’individuo è gravemente indiziato di rapina aggravata, avvenuta all’interno del parco di Villa Borghese. La dinamica della rapina a Villa Borghese. L’indagine ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da un giovane che aveva deciso di mettere in vendita un iPhone di ultima generazione su una piattaforma social dedicata alla compravendita. Dopo aver concordato un prezzo di 1.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: rapina giovane con spray al peperoncino, arrestato 30enne

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