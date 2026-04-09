Un uomo di 28 anni, di nazionalità egiziana e senza fissa dimora, è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare una persona con un taglierino. Le forze dell'ordine sospettano che l’individuo sia coinvolto anche in altre aggressioni simili avvenute nelle ultime settimane. L’arresto è stato effettuato in seguito alla segnalazione di un’aggressione, e le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi di violenza.

Arrestato dopo una tentata rapina con taglierino, un 28enne egiziano, senza fissa dimora, è sospettato di aver messo a segno altre aggressioni, sempre a scopo di rapina. Nella serata di martedì, il giovane è stato rintracciato e ammanettato dai carabinieri vicino alla stazione ferroviaria di San Donato dopo che, nelle vie del centro storico della stessa città, aveva minacciato con un taglierino un 51enne, nel tentativo di farsi consegnare del denaro. La razzia non è riuscita per la pronta reazione della vittima che, chiedendo aiuto ad alcuni passanti, è riuscita a mettere in fuga l’aggressore e allertare il 112. Il 28enne è stato quindi individuato e bloccato dai militari: al momento del controllo, aveva con sé il taglierino usato per minacciare il 51enne, oltre a due coltelli e 530 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina con taglierino. In manette un 28enne

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