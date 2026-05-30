Un appello invita a riparare l’ascensore di Palombina, definendolo un gesto di civiltà. La richiesta è stata presentata da alcuni membri della giunta comunale. Il guasto tecnico dell’ascensore impedisce l’accesso alla spiaggia e sta causando perdite economiche agli stabilimenti balneari della zona. La riparazione dell’impianto è stata sollecitata per garantire l’accessibilità e ridurre i danni economici alle attività locali.

? Domande chiave Chi sono i membri della giunta coinvolti nella richiesta formale?. Come influisce il guasto tecnico sul fatturato degli stabilimenti balneari?. Perché l'accessibilità al mare è diventata una sfida per le famiglie?. Quali conseguenze avrà l'inerzia del Comune sulla mobilità del litorale?.? In Breve Richiesta formale indirizzata al sindaco Silvetti, al vicesindaco Zinni e all'assessore Battino.. Blocco dell'ascensore vicino al ristorante Romano causa disagi ai fruitori del litorale.. Il guasto limita l'accesso alle spiagge e danneggia gli stabilimenti balneari locali.. L'inaccessibilità del cavalcavia di Palombina verso Falconara isola cittadini con disabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, l’appello per l’ascensore di Palombina: “È un gesto di civiltà

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