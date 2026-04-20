I giovani atleti dell’Alga Atletica Arezzo hanno ottenuto cinque medaglie nella seconda tappa del campionato interprovinciale di società, svoltasi a Firenze. La competizione ha visto i Cadetti della squadra aretina protagonisti in diverse discipline, con risultati che hanno contribuito al bottino complessivo. La giornata si è conclusa con una serie di piazzamenti positivi per i giovani promettenti in pista.

AREZZO – Una giornata ricca di soddisfazioni per i Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo, protagonisti della seconda tappa del campionato interprovinciale di società disputata a Firenze. Gli atleti e le atlete nati nel biennio 2011-2012 si sono messi in evidenza in diverse specialità, conquistando complessivamente cinque medaglie e migliorando sei record personali. Il gruppo aretino ha affrontato con determinazione i coetanei delle province di Firenze, Prato e Siena, distinguendosi soprattutto nelle gare di velocità. Nei 150 metri piani, Matteo Cartocci ha ottenuto una brillante vittoria con il tempo di 18.00 secondi, seguito sul podio da Gabriele Corbelli, terzo in 18.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Giovani promesse in pista: l’Alga Atletica Arezzo conquista cinque medaglie a Firenze

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