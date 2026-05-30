Una serie di telefonate anonime ha portato all'evacuazione di centinaia di studenti in diverse scuole della città. I carabinieri hanno effettuato controlli nei vari edifici scolastici dopo aver ricevuto le chiamate che segnalavano presunti allarmi bomba. Le verifiche sono ancora in corso e non sono stati riscontrati ordigni o minacce reali. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni di evacuazione.

Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina, in provincia di Ancona a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. A Castelbellino, dove gli alunni della scuola dell'infanzia erano pronti a salire sul palco per la tradizionale festa di fine anno sono arrivate due telefonate che hanno fatto annullare tutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ancona, finti allarmi bomba nelle scuole: scatta l'evacuazione di centinaia di studenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Falsi allarmi bomba, è escalation nei Balcani: scuole evacuate a FiumeNelle ultime settimane, i Balcani hanno visto un aumento di falsi allarmi bomba, con messaggi minacciosi inviati via email che fanno riferimento alla...

Allarme bomba in volo, passeggeri nel panico: scatta l’evacuazioneDurante un volo diretto verso l’aeroporto di New York LaGuardia, i passeggeri sono stati fatti evacuare dopo aver segnalato la presenza di un...

Si parla di: Ancona, finti allarmi bomba nelle scuole: scatta l'evacuazione di centinaia di studenti.

Finti agenti e incidenti: boom di anziani beffati ad Ancona. Allarme e timori: cinque truffe al giornoANCONA Quello dei finti carabinieri è ormai un evergreen. Due uomini si presentano alla porta di una sventurata vecchietta, sostenendo di essere militari dell’Arma e chiedendo ingenti somme di denaro ... corriereadriatico.it

Falso allarme bomba a ospedale Ancona(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - Falso allarme bomba stamane all'ospedale di Torrette di Ancona. Poco dopo le 6.30 una telefonata anonima al 115 ha segnalato ai vigili del fuoco la presenza di un ordigno nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it