Durante un volo diretto verso l’aeroporto di New York LaGuardia, i passeggeri sono stati fatti evacuare dopo aver segnalato la presenza di un possibile allarme bomba. L’aereo ha interrotto il suo percorso e ha effettuato un atterraggio di emergenza, dando inizio a controlli di sicurezza approfonditi. La situazione ha causato panico tra i presenti, che hanno abbandonato l’aereo in attesa di ulteriori verifiche.

La rotta verso l’aeroporto di New York LaGuardia si è improvvisamente trasformata in un caso di sicurezza internazionale quando, a metà volo, un normale collegamento di linea si è interrotto per lasciare spazio a procedure d’emergenza e controlli serrati. A bordo di un Boeing 737 MAX 8 della compagnia United Airlines, il clima è cambiato in pochi istanti dopo la segnalazione di una possibile minaccia. Il velivolo, che trasportava passeggeri e equipaggio come in una qualunque tratta, è stato costretto a modificare la propria traiettoria e a seguire protocolli di sicurezza straordinari. Le informazioni, confermate da fonti ufficiali e rilanciate anche da testate internazionali, raccontano una vicenda che ha immediatamente coinvolto autorità federali e forze di sicurezza aeroportuali.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Allarme bomba in volo, passeggeri nel panico: scatta l’evacuazione

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