Falsi allarmi bomba è escalation nei Balcani | scuole evacuate a Fiume

Nelle ultime settimane, i Balcani hanno visto un aumento di falsi allarmi bomba, con messaggi minacciosi inviati via email che fanno riferimento alla situazione in Medio Oriente. Questa serie di segnali ha portato all’evacuazione di diverse scuole nella zona di Fiume, creando tensione tra le autorità e le comunità locali. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di queste minacce, che continuano a generare preoccupazione.

Un’escalation di falsi allarmi bomba, con mail minatorie che menzionano la situazione in Medio Oriente, sta attraversando da settimane i Balcani. Come riporta “La voce del popolo”, nella mattinata di ieri, 21 aprile, sono state interessate diverse scuole medie superiori in Croazia, in particolare.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Allarmi bomba a Parigi, evacuate Torre Montparnasse e Sciences Po: cosa è successoMomenti di panico a Parigi, dove nel tardo pomeriggio di oggi, 20 febbraio 2026, sono scattati allarmi bomba simultanei in diversi luoghi simbolo... I falsi allarmi bomba che creano disagi veriGentile Direttore Feltri, in questi giorni ho notato una cosa che mi lascia piuttosto perplesso. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Falsi allarmi bomba, è escalation nei Balcani: scuole evacuate a Fiume; San Giorgio a Cremano, falsi allarmi bomba e furti: caos e proteste al Medi; Allarme scuole, minacce a Zagabria e Ragusa (Dubrovnik): interviene il Ministero; Estonia, cresce la minaccia russa? Il record di agenti individuati nel 2025. Papa Leone, falso allarme bomba a casa del fratello John Prevost: in corso accertamenti per arrivare all'autoreUn allarme bomba ha scosso la famiglia di Papa Leone XIV. Mercoledì 15 aprile, la casa del fratello John Prevost, a New Lenox, ... msn.com Allarme bomba nel tribunale di Napoli Nord: tutti evacuati ma è un falsoAllarme bomba ad Aversa (Caserta), rivelatosi poi falso, nel Tribunale di Napoli Nord. E' stata una telefonata a segnalare la presenza di un ordigno nel Palazzo di giustizia, in particolare in un'asce ... napoli.repubblica.it #eeasrl sarà a #TaoSicurezza 2026 al Padiglione C2/P3, Stand 36. L’azienda presenterà la gamma completa di #rilevatori indoor e outdoor fino alla novità B-VELVET, pensata per una protezione perimetrale ancora più efficace e con meno falsi allarmi. Scopri - facebook.com facebook