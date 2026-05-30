Ancelotti stronca le polemiche sull'infortunio di Neymar | Se mio nonno avesse avuto le ruote
Ancelotti ha commentato le polemiche sull'infortunio di Neymar, affermando che non lo escluderà dalle convocazioni e che giocherà quando sarà in condizione. In conferenza stampa, ha scherzato dicendo che, se suo nonno avesse avuto le ruote, sarebbe stato un'auto, suscitando il sorriso dei presenti. La decisione di reintegrare il giocatore dipenderà dai tempi di recupero.
Ancelotti non escluderà Neymar dai convocati e lo ha ribadito in conferenza stampa con una battuta inaspettata che ha fatto ridere i giornalisti: giocherà quando si riprenderà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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