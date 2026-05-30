Ancelotti stronca le polemiche sull'infortunio di Neymar | Se mio nonno avesse avuto le ruote

Notizia in breve

Ancelotti ha commentato le polemiche sull'infortunio di Neymar, affermando che non lo escluderà dalle convocazioni e che giocherà quando sarà in condizione. In conferenza stampa, ha scherzato dicendo che, se suo nonno avesse avuto le ruote, sarebbe stato un'auto, suscitando il sorriso dei presenti. La decisione di reintegrare il giocatore dipenderà dai tempi di recupero.