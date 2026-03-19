La reazione virale di Neymar quando ascolta le convocazioni del Brasile | Ancelotti… e io?
Un video mostra Neymar mentre ascolta le convocazioni del Brasile per una partita, con il volto impassibile. Quando l’allenatore annuncia i nomi, il suo sguardo si ferma all’ultimo, senza sentire il suo nome. Neymar si volta, visibilmente sorpreso, e si guarda intorno. La scena si conclude senza che nessuno reagisca, lasciando intendere che il suo nome sia stato escluso dalla lista ufficiale.
Un video ritrae Neymar nel perfetto istante in cui Ancelotti dirama i convocati del Brasile e alla fine dell'elenco non pronuncia il suo nome. Dall'iniziale ilarità, passa subito ad un'espressione torva e frustrata dall'ennesimo "sgarbo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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