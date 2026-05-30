Durante l'ultima conferenza stampa dedicata alla nazionale Brasiliana, Carlo Ancelotti viene interrogato da un giornalista sulla convocazione al Mondiale di Neymar: "Se avessi saputo della gravità del suo infortunio, lo avresti convocato ugualmente?" - chiede il reporter. La risposta di Ancelotti - che riprende un famoso detto italiano - fa ridere tutta la sala!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ancelotti show in portoghese: "Se mia nonna avesse le ruote..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ancelotti stronca le polemiche sull’infortunio di Neymar: “Se mio nonno avesse avuto le ruote”Ancelotti ha commentato le polemiche sull'infortunio di Neymar, affermando che non lo escluderà dalle convocazioni e che giocherà quando sarà in...

“Mia figlia Penelope è plusdotata, a 10 anni gioca con le bambole e poi mi spiega Platone. È come se avesse cinque cervelli”: così Claudia ZanellaClaudia Zanella descrive sua figlia Penelope, di 10 anni, come una bambina dotata che, oltre a giocare con le bambole, riesce a spiegare i pensieri...

Temi più discussi: Neymar fa piangere il Brasile: l’ultima sfida di Ancelotti è quella di un paese intero; La storia del video fake di Neymar in bagno mentre Ancelotti lo convoca ai Mondiali col Brasile; Incredibile Brasile: Neymar si infortuna al primo allenamento, le sue condizioni prima del Mondiale.

James Rodríguez su se si pente del suo trasferimento al Bayern: Carlo (Ancelotti) mi ha chiamato, e io ho detto, Penso che andrò a Manchester. E lui ha risposto, 'Quale Manchester? Il Manchester è finito. Devi venire qui con me.' Penso che sia stata una bu reddit

Ancelotti sorprende tutti: l’annuncio in portoghese sul Brasile fino al Mondiale 2030La Federcalcio brasiliana ha reso noto il rinnovo del commissario tecnico italiano fino ai Mondiali del 2030, pubblicando un video in cui Ancelotti conferma la volontà di proseguire il progetto anche ... ilmessaggero.it

Ancelotti poliglotta: annuncia i convocati del Brasile in portogheseCarlo Ancelotti cittadino del mondo. Dopo aver trionfato ovunque in Europa, l'allenatore italiano è volato in Brasile a giugno per svolgere il ruolo da ct della Selecao. Una nuova avventura iniziata ... sportmediaset.mediaset.it