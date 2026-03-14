Claudia Zanella descrive sua figlia Penelope, di 10 anni, come una bambina dotata che, oltre a giocare con le bambole, riesce a spiegare i pensieri di Platone. La madre afferma che seguire le sue capacità è un’esperienza sia affascinante che impegnativa. Penelope è riconosciuta come una bambina con un alto potenziale cognitivo, definita anche “gifted”.

Per Claudia Zanella star dietro alla figlia Penelope, 10 anni, “è bellissimo e faticosissimo”. Penelope è una figlia ‘gifted’, il che vuol dire che ha un alto potenziale cognitivo. Intervistata da Repubblica l’attrice spiega: “Ha un quoziente intellettivo molto alto anche per la plusdotazione, 149, e un cervello che non si ferma mai, che non sa cosa significhi riposare, come se ne avesse cinque di cervelli “. L’altra faccia della medaglia. La plusdotazione per Penelope vuol dire avere anche una sensibilità molto spiccata: “È insieme il dritto e il rovescio della medaglia” ammette Zanella. “Penelope ha un senso della giustizia enorme, ma davanti ai soprusi è senza pelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia Penelope è plusdotata, a 10 anni gioca con le bambole e poi mi spiega Platone. È come se avesse cinque cervelli”: così Claudia Zanella

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