È stato inaugurato ad Aviano un nuovo centro dedicato allo studio, alla prevenzione e alla cura del mesotelioma maligno pleurico, una patologia oncologica collegata all’esposizione all’amianto. Il centro rappresenta un punto di riferimento specifico per questa malattia e coinvolge anche l’Università di Ferrara, che ha contribuito con la sua esperienza. La struttura si propone di migliorare le attività di diagnosi e trattamento della patologia, che è considerata tra le più aggressive legate all’amianto.

AVIANO (Pordenone) È stato inaugurato ad Aviano il nuovo Centro di riferimento dedicato allo studio, alla prevenzione e alla cura del mesotelioma maligno pleurico, una delle patologie oncologiche più aggressive e strettamente correlate all’esposizione all’ amianto. Il progetto, finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e coordinato dal Cro di Aviano, coinvolge l’ Università di Ferrara, le Università del territorio e il Servizio sanitario regionale, con l’ambizione di diventare un polo di eccellenza nazionale ed europeo nella ricerca e nel trattamento del mesotelioma. Determinante e strategico il ruolo svolto da Anmil. "È per me un vero onore aver partecipato agli incontri che ci hanno condotto qui, una grande vittoria per la prevenzione e la cura del mesotelioma", dichiara il presidente nazionale Anmil, Amedeo Bozzer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amianto, lotta al mesotelioma. Nasce un polo d’eccellenza: "Unife nella squadra. Grazie"

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