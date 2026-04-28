Esposizione ad amianto crollano i casi di mesotelioma maligno Rafforziamo la sorveglianza epidemiologica

Nel 2025 in Emilia-Romagna si registra una diminuzione del 31% dei casi di mesotelioma maligno legati all’esposizione all’amianto rispetto all’anno precedente. I numeri dei tumori naso-sinusali e di quelli a bassa frazione eziologica rimangono invece invariati. L’ente regionale ha annunciato un rafforzamento della sorveglianza epidemiologica per monitorare l’andamento di queste malattie. I dati sono stati diffusi in un aggiornamento sulla situazione sanitaria locale.

In Emilia-Romagna calano del 31% nel 2025, rispetto all’anno precedente, i casi di mesotelioma maligno derivanti dall’esposizione ad amianto; rimangono stabili i tumori naso-sinusali e quelli a bassa frazione eziologica (ossia quei carcinomi in cui è difficile separare la componente professionale.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Mesotelioma, 170 casi nel Riminese dal 1996: l’amianto continua a colpirePer quanto riguarda i settori a più alto rischio il 13,8% dei casi di MM riguarda lavoratori dell’edilizia/costruzioni, il 9,8% quelli delle... Contenuti di approfondimento L’amianto miete ancora 7000 vittime ogni anno, emergenza senza fine in Italia: queste sono le Regioni più esposte alla fibra killerL'amianto continua a mietere vittime in Italia. In occasione della Giornata Mondiale, l'ONA lancia l'allarme: bonifiche troppo lente, rischio concreto. greenme.it Amianto, a che punto è l'Italia con le bonifiche?In Italia 10mila nuovi malati e 7mila morti ogni anno. Giornata mondiale delle vittime dell'amianto: le bonifiche nel nostro Paese procedono a rilento ... corriere.it