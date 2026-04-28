In Emilia-Romagna -31% dei casi di mesotelioma maligno da esposizione ad amianto

In Emilia-Romagna nel 2025 si registra una diminuzione del 31% dei casi di mesotelioma maligno legati all’esposizione ad amianto rispetto all’anno precedente. Restano invece stabili i casi di tumori naso-sinusali e di carcinomi con bassa frazione eziologica, quei tumori in cui è difficile individuare una causa professionale precisa. I dati sono stati pubblicati dall'Osservatorio regionale sui tumori.

In Emilia-Romagna calano del 31% nel 2025, rispetto all’anno precedente, i casi di mesotelioma maligno derivanti dall’esposizione ad amianto; rimangono stabili i tumori naso-sinusali e quelli a bassa frazione eziologica (ossia quei carcinomi in cui è difficile separare la componente professionale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Esposizione ad amianto, crollano i casi di mesotelioma maligno. "Rafforziamo la sorveglianza epidemiologica"In Emilia-Romagna calano del 31% nel 2025, rispetto all’anno precedente, i casi di mesotelioma maligno derivanti dall’esposizione ad amianto;... Mesotelioma, 170 casi nel Riminese dal 1996: l’amianto continua a colpirePer quanto riguarda i settori a più alto rischio il 13,8% dei casi di MM riguarda lavoratori dell’edilizia/costruzioni, il 9,8% quelli delle... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Emilia Romagna, Palazzo di Varignana: Cantine Aperte 2026; Oggi la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro; Magik Basket Parma - Ottica Amidei Castelfranco 104-92 (20-27; 25-19; 31-23; 28-23); ROMAGNA: Ausl, arrivano i nuovi dirigenti dei distretti sanitari | VIDEO. Aumentano le Comunità energetiche rinnovabili in Emilia-Romagna: un quarto quelle già operativeRisparmio e sostenibilità ambientale , cooperazione tra enti locali e imprese, benefici economici e sociali con la riduzione dei costi in bolletta e la partecipazione attiva delle cittadine e dei citt ... sulpanaro.net In Emilia-Romagna al via 'Scuole aperte' al pomeriggio con 22 progettiSono tanti i comuni dell'Emilia-Romagna dove i ragazzi delle medie potranno sperimentare le tante attività delle 'Scuole aperte' al pomeriggio, con iniziative che spaziano da atelier e laboratori a ... ansa.it Tgr Rai Emilia-Romagna facebook Una fase di tempo variabile si prepara a interessare l’Emilia-Romagna nei prossimi giorni, inserendosi in un contesto più ampio che riguarda buona parte dell’Europa x.com