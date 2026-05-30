Il ministro per lo sport ed i giovani, Andrea Abodi, ha commentato a Sky TG 24 quanto fatto da Luna Rossa nelle regate preliminari dell’ America’s Cup di vela andate in scena nello scorso fine settimana a Cagliari, antipasto di quelle che si terranno a settembre a Napoli. Abodi ha sottolineato i risultati ottenuti da entrambi gli equipaggi italiani: “ Quello che è successo a Cagliari dimostra la competitività di Luna Rossa, anche con i giovani e al femminile, è la dimostrazione che il modello è vincente. Luna Rossa è la nostra Nazionale, mostra una maglia diversa, il campo di gioco è diverso, ma lo spirito che accenderà sarà quello della Nazionale “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup, Andrea Abodi: “Luna Rossa è la nostra Nazionale, anche con i giovani ed al femminile”

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America's Cup: Luna Rossa vince la terza regata preliminare

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