Preliminari America' s Cup Luna Rossa brinda ancora con donne e giovani
Nelle regate di avvio della America's Cup, Luna Rossa ha ottenuto risultati positivi grazie alla partecipazione di giovani e donne, tra cui Margherita Porro, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Giovanni Santi. La regata si è svolta con vento debole, registrando alcuni ribaltoni e errori, ma la squadra ha mantenuto un buon ritmo. La presenza di talenti emergenti e donne si è distinta nel corso delle prove preliminari, contribuendo alla performance complessiva della squadra.
Vento debole, tanti ribaltoni, qualche errore ma una Luna Rossa a brillare, ancora. E’ quella di Margherita Porro, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Giovanni Santi. L’equipaggio Women e Youth del team italiano si difende nella prima regata, recuperando e conquistando il quarto posto, migliora nella seconda prova piazzandosi alle spalle dei neozelandesi e poi chiude in bellezza con un’altra vittoria dopo quelle ottenuta ieri. La classifica vede così Luna Rossa 1 salire a 55 punti, New Zealand a 47, Luna Rossa 2 a 44, New Zealand Women e Youth a 39, La Roche-Posay a 38 e poi Athena Pathway, Alinghi e infine a 9 punti GBR1. PRIMA REGATA. Nella... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Regate preliminari America's Cup, alla scoperta di Luna Rossa
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