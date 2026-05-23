Preliminari America' s Cup Luna Rossa brinda ancora con donne e giovani

Notizia in breve

Nelle regate di avvio della America's Cup, Luna Rossa ha ottenuto risultati positivi grazie alla partecipazione di giovani e donne, tra cui Margherita Porro, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Giovanni Santi. La regata si è svolta con vento debole, registrando alcuni ribaltoni e errori, ma la squadra ha mantenuto un buon ritmo. La presenza di talenti emergenti e donne si è distinta nel corso delle prove preliminari, contribuendo alla performance complessiva della squadra.