Preliminari America' s Cup Luna Rossa brinda ancora con donne e giovani

Da sport.quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle regate di avvio della America's Cup, Luna Rossa ha ottenuto risultati positivi grazie alla partecipazione di giovani e donne, tra cui Margherita Porro, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Giovanni Santi. La regata si è svolta con vento debole, registrando alcuni ribaltoni e errori, ma la squadra ha mantenuto un buon ritmo. La presenza di talenti emergenti e donne si è distinta nel corso delle prove preliminari, contribuendo alla performance complessiva della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vento debole, tanti ribaltoni, qualche errore ma una Luna Rossa a brillare, ancora. E’ quella di Margherita Porro, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Giovanni Santi. L’equipaggio Women e Youth del team italiano si difende nella prima regata, recuperando e conquistando il quarto posto, migliora nella seconda prova piazzandosi alle spalle dei neozelandesi e poi chiude in bellezza con un’altra vittoria dopo quelle ottenuta ieri. La classifica vede così Luna Rossa 1 salire a 55 punti, New Zealand a 47, Luna Rossa 2 a 44, New Zealand Women e Youth a 39, La Roche-Posay a 38 e poi Athena Pathway, Alinghi e infine a 9 punti GBR1. PRIMA REGATA.  Nella... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

preliminari america s cup luna rossa brinda ancora con donne e giovani
© Sport.quotidiano.net - Preliminari America's Cup, Luna Rossa brinda ancora con donne e giovani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Regate preliminari America's Cup, alla scoperta di Luna Rossa

Video Regate preliminari America's Cup, alla scoperta di Luna Rossa

Sullo stesso argomento

America's Cup, a Cagliari il via alle regate preliminari: Luna Rossa con due imbarcazioniDa domani a domenica Cagliari sarà la location del primo evento della 38ª edizione della America’s Cup.

Regate preliminari America’s Cup 2026: chi parteciperà? Luna Rossa con due barche, parterre ricchissimoManca poco più di un anno alla America’s Cup, che si svolgerà nell’estate 2027 nelle acque di Napoli.

preliminari america preliminari america s cupLIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: Gradoni/Porro si portano in testa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.47 Anche Luna Rossa Senior recupera sensibilmente e passa con 17 secondi di ritardo. Probabilmente New ... oasport.it

preliminari america preliminari america s cupDiretta America’s Cup 2026 | Luna Rossa ha vinto ancora con Gradoni/Porro! (oggi sabato 23 maggio)Diretta America's Cup 2026 streaming video Rai 3, oggi sabato 23 maggio: orario e risultato live del secondo giorno di regate preliminari a Cagliari. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web