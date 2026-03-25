America’s Cup Andrea Tesei lascia Luna Rossa e viene ingaggiato da Ben Ainslie!

Andrea Tesei ha lasciato il team Luna Rossa e si è unito al Challenger britannico GB1 per la prossima edizione dell’America’s Cup. La decisione arriva dopo aver partecipato alle ultime competizioni con il team italiano. Tesei, esperto in tattica e regolazioni, prenderà parte alle regate con la nuova formazione, in preparazione alle sfide previste nel calendario della manifestazione.

Andrea Tesei lascia Luna Rossa e si unisce al Challenger britannico GB1 in vista dell’ America’s Cup 2027 di vela: l’italiano vanta una grande esperienza nelle competizioni di massimo livello e ad alta velocità, maturata non solo nelle sue due precedenti campagne di America’s Cup con Luna Rossa, ma anche nella classe olimpica 49er, nel SailGP e nello sci alpino. Dopo la firma del contratto per GB1, Tesei si è già unito al team britannico nel training camp di Cagliari, in Italia, per la prima sessione di test a due imbarcazioni con gli AC40. Il trentaquattrenne è il quarto velista ingaggiato da GB1 e si aggiunge al timoniere Dylan Fletcher ed ai trimmer Bleddyn Mon e Ben Cornish. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - America’s Cup, Andrea Tesei lascia Luna Rossa e viene ingaggiato da Ben Ainslie! Articoli correlati Leggi anche: America’s Cup 2027, Sirena: “Napoli sarà unica per Luna Rossa” America's Cup, il borsino delle favorite: che occasione per Luna RossaIl pokerissimo per la prossima America’s Cup napoletana è servito: non ci sono sorprese rispetto al 22 dicembre scorso, quando venne annunciata la... Contenuti e approfondimenti su Andrea Tesei Temi più discussi: VIDEO – Andrea Tesei, un italiano a bordo della sfida inglese di Coppa America GB1 - Saily; America's Cup, Andrea Tesei lascia Luna Rossa per il team britannico GB1; America’s Cup: Andrea Tesei entra in GB1; Tesei lascia Luna Rossa ed approda nel team GB1 per la 38ª America’s Cup. America's Cup, Andrea Tesei lascia Luna Rossa per il team britannico GB1Il velista italiano Andrea Tesei è l’ultimo innesto di GB1, il Challenger britannico per la 38ª America’s Cup. Un ingresso che porta nel team esperienza di altissimo livello nelle regate ad alta veloc ... pressmare.it America's Cup, Luna Rossa: chi è Andrea TeseiPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Coppa America, colpo a sorpresa: Andrea Tesei firma con gli inglesi di GB1. Un colpo di mercato a sorpresa, un annuncio forse in parte inatteso, che movimenta il vela mercato della Coppa America a meno di due mesi dalla Regate Preliminari di Cagliari: And - facebook.com facebook