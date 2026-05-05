Gli avversari Il dg Luca Saudati | Vogliamo fare bene Sguardo al futuro

Il Prato, prossimo avversario della Robur nel primo turno dei playoff, arriva da sette vittorie consecutive senza aver subito gol, l’ultima ottenuta contro il Montevarchi al Lungobisenzio, lo stesso stadio che ospiterà l’incontro con i bianconeri di Voria. Il direttore generale della Robur ha dichiarato che la squadra vuole fare bene, con uno sguardo rivolto al futuro.

Il Prato, avversario della Robur nel primo turno dei playoff, viene da una striscia di sette vittorie di fila (senza subire gol tra l’altro), l’ultima domenica contro il Montevarchi al Lungobisenzio, impianto che sarà anche teatro della sfida contro i bianconeri di Voria. In casa laniera c’è un grande entusiasmo per una seconda parte di stagione giocata a livelli altissimi e che senza i due punti di penalizzazione sarebbe valsa il secondo posto in solitaria alle spalle della capolista Grosseto. "Mi auguro possa essere una bella partita contro il Siena – le parole del direttore generale pratese Luca Saudati – che come noi viene da una ottima seconda parte di campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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