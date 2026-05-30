AMC SpA e il futuro della mobilità integrata | bilancio di esercizio MOGO-OMNIBUS e il posizionamento nel dibattito MaaS nazionale

Il bilancio di AMC S.p.A. è stato approvato il 29 maggio 2026. La società ha presentato il progetto MOGO-OMNIBUS, sviluppato per la mobilità integrata. AMC si posiziona nel dibattito nazionale sul MaaS, concentrandosi su soluzioni di trasporto digitale. La società continua a investire in tecnologie per migliorare l’offerta di servizi di mobilità.

Il bilancio di AMC è stato approvato il 29 maggio 2026. Che significato ha questo risultato per la società? L’approvazione del bilancio chiude formalmente un ciclo che ha profondamente ridisegnato l’identità industriale di AMC. I risultati operativi confermano la validità del percorso intrapreso: crescita costante dei passeggeri trasportati, piena regolarità del servizio, attrezzaggio tecnologico di bordo, rinnovo completo della flotta con un’età media di 2 anni e una composizione modale orientata alla sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su 2anews.it

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