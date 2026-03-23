MOGO School il trasporto scolastico diventa digitale | un’App per gli utenti della mobilità urbana

“Un’app per tutti. Davvero tutti. Quando abbiamo progettato MOGO, l’obiettivo era chiaro: costruire uno strumento digitale capace di accompagnare ogni tipo di utente nella mobilità urbana. Pensavamo ai pendolari, ai turisti, agli anziani, ai giovani. Pensavamo a chi si muove ogni giorno in città e aveva bisogno di un punto di riferimento digitale, semplice e immediato. Eppure, a un certo punto, ci siamo resi conto che mancava qualcuno. Mancavano proprio loro: i bambini. O meglio, mancavano le loro famiglie. Perché il tema non era solo la mobilità in astratto — era la preoccupazione concreta di chi ogni mattina saluta un figlio alla fermata dello scuolabus e aspetta, spesso senza sapere quando il mezzo arriverà a destinazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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