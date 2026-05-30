Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono stati visti insieme alla festa di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo. L'attrice e il produttore si sono mostrati in compagnia durante l'evento, senza confermare ufficialmente una relazione. La loro presenza insieme ha attirato l'attenzione dei presenti, ma non sono state rilasciate dichiarazioni pubbliche riguardo alla natura del loro rapporto. La serata si è svolta in un ambiente informale e riservato.

L’amore tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli da tempo ormai non è più nascosto e, anzi, si mostra più solido e radioso che mai. L'occasione per confermare questa sintonia è stata la festa milanese a Villa Clerici per il lancio del nuovo album di Sal Da Vinci, reduce dal successo del quinto posto all'Eurovision Song Contest 2026. Tra musica, risate e una grande complicità, l’attrice e il presidente di Warner Music Italia sono apparsi inseparabili, catturando l'attenzione dei presenti e dei tantissimi follower sui social. Un selfie guancia a guancia, condiviso da Ambra sul suo profilo Instagram, ha testimoniato la grande serenità di una coppia che, nata lontano dai riflettori, vive oggi il proprio legame alla luce del sole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ambra Angiolini e Pico Cibelli sempre più innamorati alla festa di Sal Da Vinci

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Ambra Angiolini e Pico Cibelli scatenati e innamorati alla festa di Sal Da Vinci: in vista il loro

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